Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zeigt sich mittags fester

NASDAQ 100-Kursverlauf

28.10.26 17:59 Uhr

Der NASDAQ 100 verzeichnet am Mittwochmittag Kursanstiege.

Um 17:56 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,26 Prozent fester bei 29.727,82 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,272 Prozent auf 29.732,04 Punkte an der Kurstafel, nach 29.651,44 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29.798,66 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 29.618,42 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ 100 bereits um 2,33 Prozent. Vor einem Monat, am 28.09.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 30.276,81 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 28.07.2026, bei 27.763,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 26.012,16 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 17,94 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 31.361,37 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit GE HealthCare Technologies (+ 7,19 Prozent auf 76,22 USD), Sandisk (+ 5,72 Prozent auf 1.379,46 USD), Lam Research (+ 5,51 Prozent auf 254,12 USD), Applied Materials (+ 4,69 Prozent auf 414,48 USD) und Micron Technology (+ 4,68 Prozent auf 972,26 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Old Dominion Freight Line (-5,61 Prozent auf 176,54 USD), Baker Hughes (-5,20 Prozent auf 55,93 USD), Teradyne (-4,02 Prozent auf 310,66 USD), NXP Semiconductors (-3,72 Prozent auf 244,06 USD) und Automatic Data Processing (-3,01 Prozent auf 284,28 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die SpaceX-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 10.693.851 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,724 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,29 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net