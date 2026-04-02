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NASDAQ 100-Performance im Fokus

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Handelsstart in der Gewinnzone

06.04.26 15:58 Uhr
Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Handelsstart in der Gewinnzone | finanzen.net

Aktueller Marktbericht zum NASDAQ 100.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AppLovin Corp
325,75 EUR -14,20 EUR -4,18%
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ASML Holding NV NY Registered Shs
1.135,00 EUR -20,00 EUR -1,73%
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Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
236,75 EUR -6,05 EUR -2,49%
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Datadog Inc Registered Shs -A-
100,60 EUR -1,94 EUR -1,89%
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Intel Corp.
43,37 EUR 2,08 EUR 5,03%
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Intuit Inc.
364,00 EUR 10,25 EUR 2,90%
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Kraft Heinz Company
19,67 EUR 0,40 EUR 2,08%
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Microchip Technology Inc.
55,69 EUR -0,45 EUR -0,80%
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Micron Technology Inc.
315,35 EUR -1,55 EUR -0,49%
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NVIDIA Corp.
153,50 EUR 1,42 EUR 0,93%
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ON Semiconductor Corp.
53,62 EUR 0,23 EUR 0,43%
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Strategy (ex MicroStrategy)
103,40 EUR -1,75 EUR -1,66%
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Workday Inc
113,58 EUR 2,50 EUR 2,25%
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Indizes
NASDAQ 100
24.224,2 PKT 178,7 PKT 0,74%
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Am Montag verbucht der NASDAQ 100 um 15:56 Uhr via NASDAQ ein Plus in Höhe von 0,63 Prozent auf 24.196,11 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,405 Prozent auf 24.143,02 Punkte an der Kurstafel, nach 24.045,53 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24.229,08 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24.086,19 Punkten.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 06.03.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 24.643,01 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 06.01.2026, bei 25.639,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 17.397,70 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,01 Prozent abwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.165,08 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22.841,42 Punkten.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit AppLovin (+ 5,66 Prozent auf 408,24 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,03 Prozent auf 124,66 USD), ON Semiconductor (+ 3,47 Prozent auf 64,35 USD), Microchip Technology (+ 2,97 Prozent auf 67,55 USD) und Micron Technology (+ 2,84 Prozent auf 376,65 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Booking (-95,92 Prozent auf 171,17 USD), Datadog A (-3,36 Prozent auf 116,32 USD), Workday (-2,71 Prozent auf 128,67 USD), ASML (-1,75 Prozent auf 1.294,16 USD) und Intuit (-1,57 Prozent auf 415,84 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 4.293.142 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,740 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 1,72 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,04 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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