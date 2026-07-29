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Börse New York in Grün: NASDAQ Composite am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Börse New York in Grün: NASDAQ Composite am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

NASDAQ Composite-Handel heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
287.80 EUR -6.95 EUR -2.36 %
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AXT Inc.
31.82 EUR -4.80 EUR -13.11 %
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Consumer Portfolio Services Inc.
8.35 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Corcept Therapeutics Inc.
101.60 EUR 19.62 EUR 23.93 %
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Covenant Transport Inc.
36.20 EUR -1.60 EUR -4.23 %
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Euronet Worldwide Inc.
72.44 EUR 1.02 EUR 1.43 %
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FormFactor Inc.
77.42 EUR 4.22 EUR 5.77 %
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Lam Research Corp.
268.15 EUR 48.20 EUR 21.91 %
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LKQ Corp.
22.77 EUR -0.56 EUR -2.38 %
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MarketAxess Holdings Inc.
108.45 EUR 2.75 EUR 2.60 %
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Microsoft Corp.
393.25 EUR 44.20 EUR 12.66 %
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Omnicell Inc.
35.60 EUR -1.40 EUR -3.78 %
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SIGA Technologies Inc.
3.24 USD -0.10 USD -3.14 %
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Woodward Inc.
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Indizes
NASDAQ Composite Index
25,067.33 USD 624.39 USD 2.55 %
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Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 2,33 Prozent fester bei 25.013,52 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 24.852,05 Zählern und damit 1,67 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (24.442,94 Punkte).

Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 24.813,84 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.112,21 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 0,882 Prozent. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 30.06.2026, bei 26.213,72 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, bei 24.892,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 21.129,67 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,65 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 27.190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Corcept Therapeutics (+ 29,77 Prozent auf 120,62 USD), MarketAxess (+ 29,75 Prozent auf 163,14 USD), FormFactor (+ 25,71 Prozent auf 104,91 USD), AXT (+ 21,86 Prozent auf 45,05 USD) und Lam Research (+ 18,45 Prozent auf 298,92 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen LKQ (-14,97 Prozent auf 22,44 USD), Covenant Transport (-11,18 Prozent auf 36,86 USD), Omnicell (-10,53 Prozent auf 37,04 USD), Woodward (-9,77 Prozent auf 347,75 USD) und Euronet Worldwide (-7,85 Prozent auf 77,10 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Microsoft-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 14.767.926 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,362 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 17,96 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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21.07.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 Microsoft Buy Deutsche Bank AG