Börse New York in Grün: NASDAQ Composite-Börsianer greifen nachmittags zu

NASDAQ Composite im Fokus

06.11.26 20:02 Uhr

Der NASDAQ Composite macht heute Gewinne.

Der NASDAQ Composite klettert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 1,49 Prozent auf 24.676,95 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,18 Prozent auf 24.602,48 Punkte an der Kurstafel, nach 24.315,00 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tagestief bei 24.507,63 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24.825,55 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ Composite bereits um 3,61 Prozent. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 06.10.2026, bei 27.599,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26.348,35 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23.053,99 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 6,20 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27.722,75 Punkten. Bei 20.690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Century Aluminum (+ 11,64 Prozent auf 33,57 USD), FormFactor (+ 11,54 Prozent auf 80,04 USD), Veeco Instruments (+ 11,37 Prozent auf 37,03 USD), Park-Ohio (+ 10,35 Prozent auf 43,71 USD) und Ultra Clean (+ 9,62 Prozent auf 40,78 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Anika Therapeutics (-21,81 Prozent auf 15,12 USD), Cogent Communications (-17,70 Prozent auf 3,86 USD), Microchip Technology (-11,69 Prozent auf 57,27 USD), Donegal Group B (-9,32 Prozent auf 23,25 USD) und ADTRAN (-5,73 Prozent auf 3,61 EUR).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 23.670.054 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,544 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,90 erwartet. Mit 20,20 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion Finanzen.net