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NASDAQ Composite-Performance

Börse New York in Grün: NASDAQ Composite im Aufwind

Börse New York in Grün: NASDAQ Composite im Aufwind

Der NASDAQ Composite kommt am Mittag nicht vom Fleck.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3D Systems Corp.
3.15 EUR 0.09 EUR 2.81 %
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Applied Materials Inc.
463.00 EUR 29.90 EUR 6.90 %
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AXT Inc.
80.60 EUR 10.40 EUR 14.81 %
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CIENA Corp.
397.90 EUR 7.90 EUR 2.03 %
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Cogent Communications Holdings Inc
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Consumer Portfolio Services Inc.
8.20 EUR -0.10 EUR -1.20 %
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JetBlue Airways Corp.
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NETGEAR Inc.
20.60 EUR 0.20 EUR 0.98 %
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Nissan Motor Co. Ltd.
1.80 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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NVIDIA Corp.
195.08 EUR 0.58 EUR 0.30 %
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SIGA Technologies Inc.
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SpaceX
127.68 EUR 6.96 EUR 5.77 %
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TransAct Technologies Inc.
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World Acceptance Corp.
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26,655.44 USD -73.73 USD -0.28 %
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Um 17:57 Uhr verbucht der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0,16 Prozent auf 26.770,92 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,208 Prozent stärker bei 26.784,65 Punkten, nach 26.729,16 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 26.798,40 Punkte, das Tagestief hingegen 26.705,06 Zähler.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 17.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25.520,24 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, mit 26.225,14 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, einen Stand von 21.622,98 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 15,21 Prozent. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27.190,21 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20.690,25 Zähler.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 13,55 Prozent auf 92,70 USD), Nissan Motor (+ 7,06 Prozent auf 2,20 USD), SpaceX (+ 6,50 Prozent auf 149,10 USD), CIENA (+ 5,81 Prozent auf 453,68 USD) und Applied Materials (+ 5,65 Prozent auf 535,83 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil NETGEAR (-5,67 Prozent auf 22,78 USD), JetBlue Airways (-5,66 Prozent auf 5,33 USD), TransAct Technologies (-5,19 Prozent auf 4,93 USD), Cogent Communications (-5,13 Prozent auf 10,73 USD) und 3D Systems (-4,99 Prozent auf 3,53 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13.091.143 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,701 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 20,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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17:06 SpaceX Buy UBS AG
10.08.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
06.08.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
06.08.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.

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