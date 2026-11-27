NASDAQ Composite aktuell

Der NASDAQ Composite befindet sich am fünften Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Am Freitag gewinnt der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 1,87 Prozent auf 24.027,47 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1,58 Prozent auf 23.958,46 Punkte an der Kurstafel, nach 23.585,80 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 24.074,26 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23.690,60 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der NASDAQ Composite bereits um 0,998 Prozent nach. Vor einem Monat, am 27.10.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26.477,81 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 27.08.2026, mit 26.541,35 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, den Wert von 23.214,69 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,41 Prozent nach oben. Bei 27.722,75 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 20.690,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Century Casinos (+ 17,60 Prozent auf 0,30 USD), AXT (+ 11,04 Prozent auf 35,51 USD), Volvo (B) (+ 10,50 Prozent auf 32,31 USD), SMC (+ 9,10 Prozent auf 370,95 USD) und American Superconductor (+ 7,82 Prozent auf 22,89 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Americas Car-Mart (-16,43 Prozent auf 0,29 USD), Dorel Industries (-14,16 Prozent auf 0,80 USD), Comtech Telecommunications (-8,49 Prozent auf 0,92 USD), Vertex Pharmaceuticals (-5,91 Prozent auf 530,77 USD) und PetMed Express (-4,39 Prozent auf 0,86 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 22.023.153 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,708 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Century Aluminum-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 22,90 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net