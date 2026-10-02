Börse New York in Grün: NASDAQ Composite schlussendlich mit Kursplus

NASDAQ Composite im Blick

02.10.26 22:32 Uhr

Am fünften Tag der Woche zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Schlussendlich stieg der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,19 Prozent auf 27.190,86 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 1,29 Prozent auf 27.216,91 Punkte an der Kurstafel, nach 26.871,60 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 27.353,68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 27.112,24 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0,947 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 26.217,83 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 25.832,67 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22.844,05 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 17,02 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27.353,68 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Synaptics (+ 14,08 Prozent auf 121,10 USD), Myriad Genetics (+ 11,82 Prozent auf 4,54 USD), Methode Electronics (+ 10,15 Prozent auf 15,74 USD), SMC (+ 9,67 Prozent auf 487,00 USD) und Bassett Furniture Industries (+ 8,71 Prozent auf 20,72 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Integra LifeSciences (-21,19 Prozent auf 12,68 USD), Taylor Devices (-10,05 Prozent auf 54,97 USD), Ultra Clean (-7,57 Prozent auf 72,69 USD), Volvo (B) (-7,23 Prozent auf 30,96 USD) und Modine Manufacturing (-5,82 Prozent auf 178,20 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 35.812.757 Aktien gehandelt. Mit 4,889 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 17,91 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.net