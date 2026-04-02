Börse New York in Grün: NASDAQ Composite stärker

NASDAQ Composite-Kursverlauf

Der NASDAQ Composite zeigt sich am Montag kaum verändert.

Um 20:00 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,15 Prozent fester bei 21.911,77 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,277 Prozent fester bei 21.939,80 Punkten in den Handel, nach 21.879,18 Punkten am Vortag.

Bei 21.864,50 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 22.052,41 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 06.03.2026, mit 22.387,68 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 06.01.2026, bei 23.547,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, einen Stand von 15.587,79 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5,70 Prozent abwärts. Bei 23.988,26 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Lifetime Brands (+ 9,33 Prozent auf 6,33 USD), Commercial Vehicle Group (+ 8,71 Prozent auf 3,87 USD), inTest (+ 8,21 Prozent auf 15,29 USD), Geron (+ 6,63 Prozent auf 1,77 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (+ 6,05 Prozent auf 3,25 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Powell Industries (-66,26 Prozent auf 184,84 USD), AXT (-22,63 Prozent auf 40,88 USD), Taylor Devices (-11,01 Prozent auf 51,14 USD), Donegal Group B (-7,75 Prozent auf 16,42 USD) und Sangamo Therapeutics (-6,86 Prozent auf 0,28 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 11.742.052 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,740 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,72 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,45 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net