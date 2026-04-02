DAX23.168 -0,6%Est505.693 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7000 -0,6%Nas21.976 +0,4%Bitcoin60.305 +0,6%Euro1,1547 +0,2%Öl109,8 +0,5%Gold4.652 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Allianz 840400 SAP 716460 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F ExxonMobil 852549 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Trumps Iran-Rede: DAX geht leichter ins lange Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Rheinmetall, Telekom, Intel, Tesla, Öl-Aktien, Micron, Pharmawerte, Airbus, Thales, OHB im Fokus
Top News
JPMorgan schlägt Alarm: Tesla-Aktie vor möglichem Kurssturz von bis zu 60 Prozent JPMorgan schlägt Alarm: Tesla-Aktie vor möglichem Kurssturz von bis zu 60 Prozent
Später Doppelschlag: Dortmund besiegt Stuttgart im Topspiel - BVB-Aktie im Blick Später Doppelschlag: Dortmund besiegt Stuttgart im Topspiel - BVB-Aktie im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
NASDAQ Composite-Kursverlauf

Börse New York in Grün: NASDAQ Composite stärker

06.04.26 20:02 Uhr
Börse New York in Grün: NASDAQ Composite stärker | finanzen.net

Der NASDAQ Composite zeigt sich am Montag kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AXT Inc.
38,88 EUR -0,94 EUR -2,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Commercial Vehicle Group Inc.
2,92 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Donegal Group Inc. (B)
16,42 USD -1,38 USD -7,75%
Charts|News|Analysen
Geron Corp.
1,38 EUR 0,10 EUR 8,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
inTest Corp.
11,90 EUR 0,50 EUR 4,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lifetime Brands IncShs
4,70 EUR -0,02 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
153,50 EUR 1,42 EUR 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Photronics Inc.
34,47 EUR -0,88 EUR -2,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Powell Industries Inc.
465,60 EUR -1,40 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Red Robin Gourmet Burgers Inc.
2,56 EUR -0,04 EUR -1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sangamo Therapeutics Inc
0,21 EUR 0,03 EUR 17,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SIGA Technologies Inc.
5,16 USD -0,08 USD -1,53%
Charts|News|Analysen
Strategy (ex MicroStrategy)
103,40 EUR -1,75 EUR -1,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Taylor Devices Inc.
50,34 USD -7,13 USD -12,41%
Charts|News|Analysen
Indizes
NASDAQ Composite Index
21.976,5 PKT 97,3 PKT 0,44%
Charts|News|Analysen

Um 20:00 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,15 Prozent fester bei 21.911,77 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,277 Prozent fester bei 21.939,80 Punkten in den Handel, nach 21.879,18 Punkten am Vortag.

Bei 21.864,50 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 22.052,41 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 06.03.2026, mit 22.387,68 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 06.01.2026, bei 23.547,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, einen Stand von 15.587,79 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5,70 Prozent abwärts. Bei 23.988,26 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Lifetime Brands (+ 9,33 Prozent auf 6,33 USD), Commercial Vehicle Group (+ 8,71 Prozent auf 3,87 USD), inTest (+ 8,21 Prozent auf 15,29 USD), Geron (+ 6,63 Prozent auf 1,77 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (+ 6,05 Prozent auf 3,25 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Powell Industries (-66,26 Prozent auf 184,84 USD), AXT (-22,63 Prozent auf 40,88 USD), Taylor Devices (-11,01 Prozent auf 51,14 USD), Donegal Group B (-7,75 Prozent auf 16,42 USD) und Sangamo Therapeutics (-6,86 Prozent auf 0,28 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 11.742.052 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,740 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,72 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,45 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AXT und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
17.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen