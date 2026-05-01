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NASDAQ Composite-Kursverlauf

Börse New York in Grün: NASDAQ Composite stärker

05.05.26 20:02 Uhr
Börse New York in Grün: NASDAQ Composite stärker | finanzen.net

Der NASDAQ Composite steigt am Dienstag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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66,42 EUR 3,44 EUR 5,46%
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Indizes
NASDAQ Composite Index
25.326,1 PKT 258,3 PKT 1,03%
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Um 20:00 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,03 Prozent fester bei 25.325,57 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,762 Prozent fester bei 25.258,88 Punkten in den Handel, nach 25.067,80 Punkten am Vortag.

Bei 25.217,16 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 25.335,40 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Stand von 21.879,18 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 05.02.2026, bei 22.540,59 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 05.05.2025, einen Stand von 17.844,24 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 8,99 Prozent nach oben. Bei 25.335,40 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Sangamo Therapeutics (+ 31,56 Prozent auf 0,18 USD), Integra LifeSciences (+ 23,76 Prozent auf 13,18 USD), Ballard Power (+ 19,00 Prozent auf 3,92 USD), Intel (+ 14,05 Prozent auf 109,24 USD) und Ultra Clean (+ 12,63 Prozent auf 82,34 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil ADTRAN (-20,83 Prozent auf 12,41 EUR), OSI Systems (-16,00 Prozent auf 237,61 USD), Fiserv (-9,81 Prozent auf 56,65 USD), Donegal Group B (-9,65 Prozent auf 16,67 USD) und inTest (-9,46 Prozent auf 16,66 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 26.081.795 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,124 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 12,96 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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