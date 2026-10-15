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Kursentwicklung im Fokus

Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Der Handel in New York verlief zum Handelsende in ruhigen Bahnen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ADTRAN Holdings Inc
5.69 EUR -0.34 EUR -5.56 %
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AXT Inc.
49.77 EUR -6.85 EUR -12.10 %
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Century Aluminum Co.
30.35 EUR 0.76 EUR 2.57 %
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Century Casinos Inc.
0.74 EUR 0.00 EUR -0.68 %
Charts | News | Analysen
Cogent Communications Holdings Inc
6.61 EUR -0.76 EUR -10.28 %
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Comtech Telecommunications Corp.
1.11 EUR -0.04 EUR -3.48 %
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FormFactor Inc.
101.50 EUR -10.10 EUR -9.05 %
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Intel Corp.
86.57 EUR -1.63 EUR -1.85 %
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Lattice Semiconductor Corp.
96.35 EUR -7.57 EUR -7.28 %
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Monro Muffler Brake Inc.
11.80 EUR -0.50 EUR -4.07 %
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NVIDIA Corp.
194.14 EUR -4.04 EUR -2.04 %
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Paychex Inc.
98.41 EUR 2.68 EUR 2.80 %
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Pool Corp.
151.85 EUR 10.45 EUR 7.39 %
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Red Robin Gourmet Burgers Inc.
7.58 EUR 0.17 EUR 2.30 %
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SIGA Technologies Inc.
3.19 USD 0.09 USD 2.90 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26,713.03 USD 20.16 USD 0.08 %
News | Analysen

Letztendlich beendete der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 26.713,03 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 1,17 Prozent auf 26.380,77 Punkte an der Kurstafel, nach 26.692,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26.308,85 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26.754,02 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 2,34 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25.981,57 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 26.269,23 Punkte taxiert. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 15.10.2025, bei 22.670,08 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 14,97 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27.722,75 Punkten. Bei 20.690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Comtech Telecommunications (+ 13,28 Prozent auf 1,45 USD), Cogent Communications (+ 8,16 Prozent auf 8,35 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 7,53 Prozent auf 9,14 USD), Pool (+ 6,96 Prozent auf 169,12 USD) und Monro Muffler Brake (+ 6,69 Prozent auf 14,36 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Lattice Semiconductor (-6,88 Prozent auf 107,09 USD), AXT (-5,98 Prozent auf 57,91 USD), Century Casinos (-5,51 Prozent auf 0,80 USD), FormFactor (-5,32 Prozent auf 113,34 USD) und ADTRAN (-5,02 Prozent auf 5,79 EUR) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 37.971.725 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,916 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die Century Aluminum-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. In puncto Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,35 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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