Börse New York in Grün: S&P 500 am Nachmittag freundlich

S&P 500-Kursverlauf

09.11.26 20:02 Uhr

Für den S&P 500 geht es heute aufwärts.

Um 20:00 Uhr geht es im S&P 500 im NYSE-Handel um 2,36 Prozent aufwärts auf 7.551,09 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 61,220 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,850 Prozent stärker bei 7.439,54 Punkten in den Montagshandel, nach 7.376,86 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.556,26 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 7.422,24 Einheiten.

S&P 500 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7.811,54 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 7.757,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, stand der S&P 500 bei 6.728,80 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 10,10 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7.844,52 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 6.316,91 Punkte.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Coherent (+ 34,31 Prozent auf 228,00 USD), NRG Energy (+ 18,81 Prozent auf 95,70 USD), Arista Networks (+ 16,47 Prozent auf 185,38 USD), Bloom Energy (+ 16,22 Prozent auf 194,69 USD) und Quanta Services (+ 15,59 Prozent auf 588,41 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Centene (-6,59 Prozent auf 69,28 USD), NVIDIA (-5,18 Prozent auf 176,98 USD), Allstate (-5,07 Prozent auf 253,19 USD), DaVita (-4,15 Prozent auf 186,73 USD) und Gartner (-3,97 Prozent auf 190,21 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 64.390.648 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,454 Bio. Euro den größten Anteil ein.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,27 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net