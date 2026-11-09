DAX 26.267 +1,7%ESt50 6.290 +1,9%MSCI World 4.740 -0,4%Top 10 Crypto 9,76 -2,5%Nas 25.271 +2,8%Bitcoin 66.892 -0,3%Euro 1,1220 +0,7%Öl 91,8 -6,7%Gold 4.129 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
S&P 500-Kursverlauf

Börse New York in Grün: S&P 500 am Nachmittag freundlich

Börse New York in Grün: S&P 500 am Nachmittag freundlich

Für den S&P 500 geht es heute aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allstate Corp.
226.10 EUR -6.90 EUR -2.96 %
Charts | News | Analysen
Apple Inc.
313.25 EUR 4.75 EUR 1.54 %
Charts | News | Analysen
Arista Networks Inc Registered Shs
164.88 EUR 12.90 EUR 8.49 %
Charts | News | Analysen
Bloom Energy
177.20 EUR 23.20 EUR 15.06 %
Charts | News | Analysen
Broadridge Financial Solutions IncShs
169.70 EUR 0.70 EUR 0.41 %
Charts | News | Analysen
Centene Corp.
62.44 EUR -3.72 EUR -5.62 %
Charts | News | Analysen
Coherent Corp.
204.50 EUR 35.95 EUR 21.33 %
Charts | News | Analysen
DaVita Inc Registered Shs
166.10 EUR -5.20 EUR -3.04 %
Charts | News | Analysen
First Republic Bank
0.00 USD 0.00 USD 0.0 %
Charts | News | Analysen
Gartner Inc.
169.30 EUR -1.90 EUR -1.11 %
Charts | News | Analysen
NRG Energy Inc.
82.48 EUR 8.60 EUR 11.64 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
157.46 EUR -10.04 EUR -5.99 %
Charts | News | Analysen
Quanta Services Inc.
496.70 EUR 15.70 EUR 3.26 %
Charts | News | Analysen
Western Union Company
6.12 EUR -0.08 EUR -1.23 %
Charts | News | Analysen
Indizes
S&P 500
7,561.14 USD 184.28 USD 2.5 %
News | Analysen

Um 20:00 Uhr geht es im S&P 500 im NYSE-Handel um 2,36 Prozent aufwärts auf 7.551,09 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 61,220 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,850 Prozent stärker bei 7.439,54 Punkten in den Montagshandel, nach 7.376,86 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.556,26 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 7.422,24 Einheiten.

S&P 500 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7.811,54 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 7.757,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, stand der S&P 500 bei 6.728,80 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 10,10 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7.844,52 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 6.316,91 Punkte.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Coherent (+ 34,31 Prozent auf 228,00 USD), NRG Energy (+ 18,81 Prozent auf 95,70 USD), Arista Networks (+ 16,47 Prozent auf 185,38 USD), Bloom Energy (+ 16,22 Prozent auf 194,69 USD) und Quanta Services (+ 15,59 Prozent auf 588,41 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Centene (-6,59 Prozent auf 69,28 USD), NVIDIA (-5,18 Prozent auf 176,98 USD), Allstate (-5,07 Prozent auf 253,19 USD), DaVita (-4,15 Prozent auf 186,73 USD) und Gartner (-3,97 Prozent auf 190,21 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 64.390.648 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,454 Bio. Euro den größten Anteil ein.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,27 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12:06 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
09:01 NVIDIA Outperform Bernstein Research
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.