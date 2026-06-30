Börse New York in Grün: S&P 500 fester

S&P 500-Kursentwicklung

Kaum bewegt zeigt sich der S&P 500 heute.

Am Mittwoch verbucht der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE Gewinne in Höhe von 0,17 Prozent auf 7.511,84 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 61,668 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,337 Prozent leichter bei 7.474,05 Punkten, nach 7.499,36 Punkten am Vortag.

Bei 7.521,11 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7.449,63 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der S&P 500 bereits um 1,62 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 01.06.2026, den Stand von 7.599,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.04.2026, wurde der S&P 500 mit 6.575,32 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 01.07.2025, stand der S&P 500 bei 6.198,01 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 9,53 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7.620,90 Punkte. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell AppLovin (+ 11,53 Prozent auf 574,66 USD), Coinbase (+ 11,24 Prozent auf 162,62 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 10,10 Prozent auf 620,17 USD), Palantir (+ 9,35 Prozent auf 127,58 USD) und DXC Technology (+ 7,91 Prozent auf 9,55 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Corning (-12,81 Prozent auf 222,70 USD), KLA (-9,33 Prozent auf 273,55 USD), Teradyne (-9,27 Prozent auf 438,97 USD), Sandisk (-9,22 Prozent auf 2.064,00 USD) und Micron Technology (-8,32 Prozent auf 1.058,28 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 11.387.100 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,138 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,93 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net