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Börse New York in Grün: S&P 500 in Grün

01.05.26 17:58 Uhr
Börse New York in Grün: S&P 500 in Grün | finanzen.net

Das macht das Börsenbarometer in New York am Mittag.

Werte in diesem Artikel
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S&P 500
7.242,8 PKT 33,8 PKT 0,47%
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Am Freitag bewegt sich der S&P 500 um 17:55 Uhr via NYSE 0,68 Prozent höher bei 7.257,78 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 57,596 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,436 Prozent auf 7.240,45 Punkte an der Kurstafel, nach 7.209,01 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 7.272,52 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7.232,75 Punkten lag.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der S&P 500 bereits um 1,47 Prozent. Vor einem Monat, am 01.04.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 6.575,32 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.01.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 6.939,03 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 01.05.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 5.604,14 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 5,82 Prozent zu Buche. Bei 7.272,52 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6.316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Lumentum (+ 8,73 Prozent auf 981,13 USD), Oracle (+ 7,31 Prozent auf 173,19 USD), Datadog A (+ 6,73 Prozent auf 141,08 USD), Estée Lauder Companies (+ 6,39 Prozent auf 81,61 USD) und Seagate Technology (+ 5,25 Prozent auf 709,02 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Clorox (-9,14 Prozent auf 87,63 USD), Amgen (-5,64 Prozent auf 326,71 USD), ResMed (-4,40 Prozent auf 204,40 USD), NOV (-4,06 Prozent auf 19,63 USD) und Monolithic Power Systems (-4,05 Prozent auf 1.549,06 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 15.857.441 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,332 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

2026 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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