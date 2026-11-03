Börse New York in Grün: S&P 500 klettert am Dienstagnachmittag

Kursentwicklung

03.11.26 20:02 Uhr

Das macht der S&P 500 am Nachmittag.

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,60 Prozent stärker bei 7.586,49 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 62,450 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,112 Prozent auf 7.549,87 Punkte an der Kurstafel, nach 7.541,40 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.545,39 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7.594,61 Einheiten.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7.722,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, stand der S&P 500 bei 7.600,50 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 03.11.2025, einen Stand von 6.851,97 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 10,61 Prozent zu. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.844,52 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Fiserv (+ 13,66 Prozent auf 59,03 USD), PerkinElmer (+ 10,32 Prozent auf 167,25 USD), Bloom Energy (+ 9,53 Prozent auf 214,95 USD), AppLovin (+ 7,77 Prozent auf 246,63 USD) und Fox (+ 7,70 Prozent auf 67,59 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Gartner (-13,90 Prozent auf 202,57 USD), Sysco (-9,30 Prozent auf 74,14 USD), Zebra Technologies (-7,20 Prozent auf 335,14 USD), Ball (-5,83 Prozent auf 64,10 USD) und Archer Daniels Midland (-5,70 Prozent auf 71,45 USD).

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 12.899.047 Aktien gehandelt. Im S&P 500 nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,491 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net