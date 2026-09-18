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Marktbericht

Börse New York in Grün: S&P 500 legt zum Ende des Freitagshandels zu

Börse New York in Grün: S&P 500 legt zum Ende des Freitagshandels zu

Letztendlich herrschte in New York ein ruhiger Handel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alexandria Real Estate Equities Inc.
48.03 EUR 2.00 EUR 4.34 %
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Coherent Corp.
268.70 EUR 15.70 EUR 6.21 %
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Coinbase
168.30 EUR 18.30 EUR 12.2 %
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DXC Technology
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Lam Research Corp.
247.00 EUR 10.75 EUR 4.55 %
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Medtronic PLC
80.48 EUR -0.66 EUR -0.81 %
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Nucor Corp.
216.20 EUR -10.40 EUR -4.59 %
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NVIDIA Corp.
193.00 EUR 1.68 EUR 0.88 %
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QUALCOMM Inc.
154.98 EUR -10.08 EUR -6.11 %
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Robinhood
103.88 EUR 8.68 EUR 9.12 %
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Sandisk Corp
1,560.00 EUR 160.00 EUR 11.43 %
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Western Union Company
5.67 EUR -0.03 EUR -0.46 %
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Indizes
S&P 500
7,650.50 USD 12.74 USD 0.17 %
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Schlussendlich ging der S&P 500 den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 7.650,50 Punkten aus dem Freitagshandel. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 61,491 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,256 Prozent auf 7.657,35 Punkte an der Kurstafel, nach 7.637,76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7.610,52 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7.657,17 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0,513 Prozent aufwärts. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 18.08.2026, einen Wert von 7.691,76 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7.500,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6.631,96 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,55 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7.816,70 Punkte. 6.316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Coinbase (+ 11,66 Prozent auf 194,25 USD), Sandisk (+ 10,99 Prozent auf 1.791,82 USD), Robinhood (+ 9,12 Prozent auf 119,82 USD), Coherent (+ 7,22 Prozent auf 317,36 USD) und Lam Research (+ 6,98 Prozent auf 288,11 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Nucor (-6,32 Prozent auf 248,38 USD), QUALCOMM (-5,82 Prozent auf 177,72 USD), DXC Technology (-5,77 Prozent auf 10,78 USD), Alexandria Real Estate Equities (-5,40 Prozent auf 53,30 USD) und Western Union Company (-5,36 Prozent auf 6,18 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 89.457.984 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,488 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,03 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.

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