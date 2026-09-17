Börse New York in Grün: S&P 500 liegt im Plus

S&P 500-Kursentwicklung

17.09.26 17:59 Uhr

Mit dem S&P 500 geht es am vierten Tag der Woche aufwärts.

Um 17:56 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 1,09 Prozent höher bei 7.634,09 Punkten. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61,769 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 1,24 Prozent auf 7.645,73 Punkte an der Kurstafel, nach 7.551,81 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.611,81 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7.646,60 Einheiten.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der S&P 500 bereits um 0,298 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 17.08.2026, einen Stand von 7.745,06 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, bei 7.420,10 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 17.09.2025, den Stand von 6.600,35 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 11,31 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.816,70 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Generac (+ 19,13 Prozent auf 208,60 USD), Super Micro Computer (+ 9,55 Prozent auf 40,37 USD), Intel (+ 9,11) Prozent auf 110,26 USD), Moderna (+ 8,84 Prozent auf 158,50 USD) und Hewlett Packard Enterprise (+ 8,17 Prozent auf 61,31 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen DENTSPLY SIRONA (-3,99 Prozent auf 9,74 USD), Copart (-3,73 Prozent auf 29,67 USD), Reddit (-3,59 Prozent auf 151,94 USD), Verisk Analytics A (-3,15 Prozent auf 176,03 USD) und T-Mobile US (-2,80 Prozent auf 171,32 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 12.819.777 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,453 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,05 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net