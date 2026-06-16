Börse New York in Grün: S&P 500 mittags stärker

Kursentwicklung im Fokus

Das macht das Börsenbarometer in New York am Mittag.

Am Mittwoch notiert der S&P 500 um 17:56 Uhr via NYSE 0,07 Prozent stärker bei 7.516,47 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 61,445 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0,130 Prozent fester bei 7.521,09 Punkten, nach 7.511,35 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.532,17 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 7.489,94 Einheiten.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der S&P 500 bereits um 0,004 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7.408,50 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6.716,09 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 17.06.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 5.982,72 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 9,59 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7.620,90 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Robinhood (+ 10,39 Prozent auf 106,76 USD), Applied Materials (+ 7,65 Prozent auf 611,70 USD), Western Digital (+ 6,31 Prozent auf 724,08 USD), Vertiv (+ 5,95 Prozent auf 317,42 USD) und Synopsys (+ 5,77 Prozent auf 474,26 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen EchoStar A (-7,82 Prozent auf 111,51 USD), Carvana (-7,71 Prozent auf 64,64 USD), CarMax (-7,58 Prozent auf 48,16 USD), CME Group A (-4,49 Prozent auf 249,86 USD) und IQVIA (-3,55 Prozent auf 172,81 USD) unter Druck.

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 7.757.296 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,429 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,64 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net