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NYSE-Handel im Fokus

Börse New York in Grün: S&P 500 notiert zum Handelsende im Plus

Börse New York in Grün: S&P 500 notiert zum Handelsende im Plus

Der S&P 500 entwickelte sich zum Handelsende positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Biogen Inc
167.92 EUR -10.68 EUR -5.98 %
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Carvana Co Registered Shs -A-
55.94 EUR -0.22 EUR -0.39 %
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Dell Technologies
391.90 EUR 22.10 EUR 5.98 %
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DXC Technology
8.44 EUR 0.40 EUR 4.97 %
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First Republic Bank
0.00 USD 0.00 USD 150.0 %
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Goldman Sachs
1,000.00 EUR 78.00 EUR 8.46 %
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HCA Holdings Inc.
340.50 EUR -3.90 EUR -1.13 %
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IBM Corp. (International Business Machines)
189.90 EUR -67.65 EUR -26.27 %
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Intuitive Surgical Inc
335.60 EUR -22.10 EUR -6.18 %
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Monolithic Power Systems Inc.
1,180.00 EUR 40.00 EUR 3.51 %
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NVIDIA Corp.
185.40 EUR 5.88 EUR 3.28 %
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Palo Alto Networks Inc
308.20 EUR 18.20 EUR 6.28 %
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Stryker Corp.
274.20 EUR -17.70 EUR -6.06 %
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Western Union Company
6.84 EUR 0.02 EUR 0.23 %
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Indizes
S&P 500
7,543.59 USD 28.25 USD 0.38 %
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Der S&P 500 sprang im NYSE-Handel schlussendlich um 0,38 Prozent auf 7.543,59 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 62,952 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,292 Prozent auf 7.537,25 Punkte an der Kurstafel, nach 7.515,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 7.513,23 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7.557,44 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Wert von 7.431,46 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 14.04.2026, bei 6.967,38 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 14.07.2025, den Stand von 6.268,56 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 9,99 Prozent zu Buche. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.620,90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Goldman Sachs (+ 9,00 Prozent auf 1.140,00 USD), Carvana (+ 8,29 Prozent auf 70,38 USD), Dell Technologies (+ 7,12 Prozent auf 457,54 USD), Palo Alto Networks (+ 6,84 Prozent auf 352,89 USD) und Monolithic Power Systems (+ 6,58 Prozent auf 1.376,41 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil IBM (-25,21 Prozent auf 217,07 USD), Biogen (-8,17 Prozent auf 191,95 USD), HCA (-6,95 Prozent auf 363,60 USD), Intuitive Surgical (-6,78 Prozent auf 379,50 USD) und Stryker (-6,15 Prozent auf 311,07 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 36.397.051 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,483 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,66 Prozent bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.05.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets