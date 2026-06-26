Börse New York in Grün: S&P 500 schließt mit Gewinnen

NYSE-Handel im Blick

Der S&P 500 entwickelte sich am Abend positiv.

Am Montag legte der S&P 500 via NYSE letztendlich um 1,18 Prozent auf 7.440,43 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 60,957 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,533 Prozent fester bei 7.393,21 Punkten, nach 7.354,02 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 7.444,32 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7.348,88 Punkten lag.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 29.05.2026, den Wert von 7.580,06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, mit 6.368,85 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6.173,07 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,49 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.620,90 Punkten. 6.316,91 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Cerebras Systems (+ 19,04 Prozent auf 216,16 USD), Corning (+ 15,67 Prozent auf 255,69 USD), KLA (+ 11,97 Prozent auf 278,39 USD), Western Digital (+ 11,16 Prozent auf 651,88 USD) und Fortune Brands Home Security (+ 10,90 Prozent auf 50,97 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Super Micro Computer (-8,10 Prozent auf 28,15 USD), Copart (-8,02 Prozent auf 28,10 USD), Gap (-7,32 Prozent auf 18,73 USD), Ulta Beauty (-6,00 Prozent auf 459,12 USD) und Martin Marietta Materials (-5,65 Prozent auf 581,23 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die ConAgra Foods-Aktie aufweisen. 64.389.323 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,083 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net