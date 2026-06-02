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S&P 500-Kursentwicklung

Börse New York in Grün: S&P 500 steigt

04.06.26 20:02 Uhr
Börse New York in Grün: S&P 500 steigt | finanzen.net

Der S&P 500 entwickelt sich aktuell positiv.

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Am Donnerstag klettert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 0,51 Prozent auf 7.592,21 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 61,800 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0,282 Prozent schwächer bei 7.532,36 Punkten, nach 7.553,68 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7.592,36 Punkte, das Tagestief hingegen 7.516,54 Zähler.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 0,131 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 04.05.2026, einen Stand von 7.200,75 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.03.2026, lag der S&P 500 bei 6.869,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.06.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 5.970,81 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,70 Prozent nach oben. Bei 7.620,90 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Blackstone (+ 7,39 Prozent auf 118,43 USD), Humana (+ 6,64 Prozent auf 349,29 USD), Centene (+ 5,19 Prozent auf 62,64 USD), UnitedHealth (+ 5,13 Prozent auf 396,36 USD) und Erie Indemnity (+ 5,11 Prozent auf 217,84 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Broadcom (-12,05 Prozent auf 421,46 USD), Micron Technology (-5,20 Prozent auf 1.023,46 USD), Arista Networks (-4,97 Prozent auf 165,71 USD), AT&T (-4,56 Prozent auf 22,48 USD) und Advance Auto Parts (-4,10 Prozent auf 54,78 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 18.615.102 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,644 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,62 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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