Börse New York in Grün: S&P 500 steigt

S&P 500-Kursentwicklung

25.09.26 20:02 Uhr

Der S&P 500 entwickelt sich aktuell positiv.

Am Freitag klettert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 0,49 Prozent auf 7.741,81 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 63,245 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der S&P 500 0,117 Prozent stärker bei 7.713,14 Punkten, nach 7.704,13 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7.749,30 Punkte, das Tagestief hingegen 7.693,08 Zähler.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 0,637 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 25.08.2026, einen Stand von 7.677,28 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, lag der S&P 500 bei 7.357,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6.604,72 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,88 Prozent nach oben. Bei 7.816,70 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Bloom Energy (+ 8,60 Prozent auf 289,58 USD), Dell Technologies (+ 6,58 Prozent auf 571,28 USD), Humana (+ 6,41 Prozent auf 404,68 USD), Datadog A (+ 5,59 Prozent auf 271,29 USD) und QUALCOMM (+ 5,38 Prozent auf 204,71 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Lyondellbasell Industries (-3,81 Prozent auf 57,89 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-3,64 Prozent auf 749,29 USD), Devon Energy (-3,51 Prozent auf 47,19 USD), NortonLifeLock (-3,38 Prozent auf 22,29 USD) und The Mosaic (-3,31 Prozent auf 22,91 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 9.095.350 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,774 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 15,18 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net