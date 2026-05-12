Börse New York in Grün: S&P 500 zum Handelsende auf grünem Terrain

S&P 500-Kursentwicklung

Der S&P 500 beendete den Handelstag mit Gewinnen.

Am Mittwoch ging es im S&P 500 via NYSE letztendlich um 0,58 Prozent auf 7.444,25 Punkte nach oben. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 60,039 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,041 Prozent auf 7.403,98 Punkte an der Kurstafel, nach 7.400,96 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.375,13 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7.460,04 Einheiten.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der S&P 500 bereits um 0,798 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 13.04.2026, einen Stand von 6.886,24 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 13.02.2026, bei 6.836,17 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 13.05.2025, den Stand von 5.886,55 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 8,54 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.460,04 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Ford Motor (+ 13,18 Prozent auf 13,57 USD), Lumen Technologies (+ 8,42 Prozent auf 9,40 USD), Coherent (+ 7,94) Prozent auf 403,71 USD), Akamai (+ 7,74 Prozent auf 161,14 USD) und Hewlett Packard Enterprise (+ 6,16 Prozent auf 32,07 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen DXC Technology (-7,64 Prozent auf 8,22 USD), AppLovin (-7,57 Prozent auf 453,53 USD), Advance Auto Parts (-6,39 Prozent auf 49,26 USD), Accenture (-5,97 Prozent auf 159,64 USD) und Gartner (-5,56 Prozent auf 144,46 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Ford Motor-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 38.199.217 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,550 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,39 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net