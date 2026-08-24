Börse New York in Grün: S&P 500 zum Handelsende mit Zuschlägen

NYSE-Handel im Fokus

25.08.26 22:32 Uhr

Der S&P 500 verzeichnete am Dienstagabend Kursanstiege.

Am Dienstag tendierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 0,32 Prozent stärker bei 7.677,28 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 61,334 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,346 Prozent auf 7.679,36 Punkte an der Kurstafel, nach 7.652,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.686,11 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.650,92 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 7.411,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7.473,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6.439,32 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,94 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7.816,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Zählern erreicht.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Moderna (+ 14,36 Prozent auf 158,83 USD), Super Micro Computer (+ 9,35 Prozent auf 38,46 USD), Robinhood (+ 8,17 Prozent auf 112,09 USD), CDW (+ 7,23 Prozent auf 142,09 USD) und Lumentum (+ 6,67 Prozent auf 885,57 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Bath Body Works (-8,29 Prozent auf 17,58 USD), Albemarle (-5,89 Prozent auf 133,18 USD), Under Armour (-4,66 Prozent auf 5,12 USD), Under Armour (-4,40 Prozent auf 5,00 USD) und Dow (-4,07 Prozent auf 30,16 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 27.184.223 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,459 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 12,52 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net