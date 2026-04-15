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NASDAQ Composite im Fokus

Börse New York in Grün: Schlussendlich Gewinne im NASDAQ Composite

17.04.26 22:32 Uhr
Börse New York in Grün: Schlussendlich Gewinne im NASDAQ Composite | finanzen.net

Der NASDAQ Composite verzeichnete am Abend Kursanstiege.

Werte in diesem Artikel
Aktien
America's Car-Mart Inc.
13,37 USD 1,58 USD 13,40%
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Century Aluminum Co.
52,64 EUR -2,70 EUR -4,88%
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IMAX Corp.
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Lincoln Electric Holdings Inc.
212,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
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Methanex Corp.
49,04 EUR 0,82 EUR 1,70%
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Netflix Inc.
82,80 EUR -7,87 EUR -8,68%
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NVIDIA Corp.
171,34 EUR 3,08 EUR 1,83%
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Patterson-UTI Energy Inc.
8,55 EUR 0,45 EUR 5,50%
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SIGA Technologies Inc.
4,76 USD 0,12 USD 2,59%
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Strategy (ex MicroStrategy)
139,48 EUR 15,76 EUR 12,74%
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Washington Federal Inc.
27,20 EUR -0,20 EUR -0,73%
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World Acceptance Corp.
110,00 EUR -3,00 EUR -2,65%
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Indizes
NASDAQ Composite Index
24.468,5 PKT 365,8 PKT 1,52%
Charts|News|Analysen

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1,52 Prozent höher bei 24.468,48 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,976 Prozent auf 24.338,01 Punkte an der Kurstafel, nach 24.102,70 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tagestief bei 24.286,47 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24.519,51 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 7,09 Prozent. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 17.03.2026, bei 22.479,53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, stand der NASDAQ Composite bei 23.515,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 16.286,45 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 5,31 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 24.519,51 Punkten. Bei 20.690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Americas Car-Mart (+ 13,40 Prozent auf 13,37 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 11,80 Prozent auf 166,52 USD), Washington Federal (+ 8,40 Prozent auf 35,24 USD), Innodata (+ 8,08 Prozent auf 46,93 USD) und World Acceptance (+ 8,04 Prozent auf 141,38 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Netflix (-9,72 Prozent auf 97,31 USD), Patterson-UTI Energy (-9,51 Prozent auf 9,42 USD), Methanex (-7,25 Prozent auf 54,13 USD), IMAX (-5,42 Prozent auf 35,09 USD) und Century Aluminum (-5,14 Prozent auf 62,24 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 42.190.287 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,103 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,06 erwartet. Mit 12,93 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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