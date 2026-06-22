Börse New York in Grün: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell

Dow Jones aktuell

Der Dow Jones gönnt sich am Dienstag eine Verschnaufpause.

Am Dienstag steht der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0,12 Prozent im Plus bei 51.776,85 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 20,229 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,305 Prozent auf 51.555,19 Punkte an der Kurstafel, nach 51.712,71 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51.301,77 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 51.872,56 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, einen Wert von 50.579,70 Punkten auf. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 23.03.2026, bei 46.208,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.06.2025, stand der Dow Jones bei 42.581,78 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,02 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 52.281,19 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell IBM (+ 4,87 Prozent auf 264,50 USD), Salesforce (+ 3,04 Prozent auf 154,69 USD), Johnson Johnson (+ 2,88 Prozent auf 237,96 USD), Merck (+ 2,84 Prozent auf 118,76 USD) und Verizon (+ 2,71 Prozent auf 46,59 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Caterpillar (-3,14 Prozent auf 990,14 USD), NVIDIA (-3,09 Prozent auf 202,20 USD), Honeywell (-1,64 Prozent auf 224,38 USD), Boeing (-1,15 Prozent auf 218,30 USD) und Home Depot (-0,76 Prozent auf 287,20 EUR).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 16.111.397 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4,464 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,23 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net