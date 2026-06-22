DAX24.894 -1,0%Est506.231 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9500 -6,0%Nas25.720 -1,7%Bitcoin54.780 -2,1%Euro1,1380 -0,4%Öl77,02 -1,5%Gold4.127 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 SAP 716460 Micron Technology 869020 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt in Rot -- Hyperscaler-Aktien unter Druck -- SpaceX verbrennt Milliarden an Börse -- Infineon, ASML, Novo Nordisk, RWE, Rheinmetall, D-Wave, IonQ, Rigetti im Fokus
Top News
Jeder Basispunkt zählt: Xtrackers FTSE All World UCITS ETF jetzt TER 0,07% p.a. Jeder Basispunkt zählt: Xtrackers FTSE All World UCITS ETF jetzt TER 0,07% p.a.
WM-Aktion bei finanzen.net ZERO: Bonus steigt nach Sieg gegen die Elfenbeinküste auf 70 € WM-Aktion bei finanzen.net ZERO: Bonus steigt nach Sieg gegen die Elfenbeinküste auf 70 €
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Dow Jones aktuell

Börse New York in Grün: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell

23.06.26 20:02 Uhr
Börse New York in Grün: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell | finanzen.net

Der Dow Jones gönnt sich am Dienstag eine Verschnaufpause.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
191,90 EUR -2,16 EUR -1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Caterpillar Inc.
859,20 EUR -32,80 EUR -3,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Home Depot
285,45 EUR -4,60 EUR -1,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Honeywell
195,86 EUR -3,24 EUR -1,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IBM Corp. (International Business Machines)
232,30 EUR 15,15 EUR 6,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Johnson & Johnson
208,30 EUR 7,10 EUR 3,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck Co.
101,30 EUR 3,14 EUR 3,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
177,84 EUR -4,44 EUR -2,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
134,80 EUR 4,60 EUR 3,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
40,96 EUR 1,19 EUR 2,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
51.760,1 PKT 47,3 PKT 0,09%
Charts|News|Analysen

Am Dienstag steht der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0,12 Prozent im Plus bei 51.776,85 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 20,229 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,305 Prozent auf 51.555,19 Punkte an der Kurstafel, nach 51.712,71 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51.301,77 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 51.872,56 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, einen Wert von 50.579,70 Punkten auf. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 23.03.2026, bei 46.208,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.06.2025, stand der Dow Jones bei 42.581,78 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,02 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 52.281,19 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell IBM (+ 4,87 Prozent auf 264,50 USD), Salesforce (+ 3,04 Prozent auf 154,69 USD), Johnson Johnson (+ 2,88 Prozent auf 237,96 USD), Merck (+ 2,84 Prozent auf 118,76 USD) und Verizon (+ 2,71 Prozent auf 46,59 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Caterpillar (-3,14 Prozent auf 990,14 USD), NVIDIA (-3,09 Prozent auf 202,20 USD), Honeywell (-1,64 Prozent auf 224,38 USD), Boeing (-1,15 Prozent auf 218,30 USD) und Home Depot (-0,76 Prozent auf 287,20 EUR).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 16.111.397 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4,464 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,23 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Boeing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
08.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen