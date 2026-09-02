Börse New York in Grün: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell

Dow Jones aktuell

03.09.26 17:59 Uhr

Der Dow Jones gewinnt am vierten Tag der Woche an Fahrt.

Am Donnerstag steht der Dow Jones um 17:57 Uhr via NYSE 1,21 Prozent im Plus bei 53.701,88 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 24,768 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,438 Prozent auf 52.829,58 Punkte an der Kurstafel, nach 53.061,95 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 53.286,15 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 53.746,50 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0,448 Prozent. Der Dow Jones lag noch vor einem Monat, am 03.08.2026, bei 53.178,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, stand der Dow Jones bei 50.687,07 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 03.09.2025, den Stand von 45.271,23 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 10,99 Prozent. Bei 54.744,33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45.057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Goldman Sachs (+ 3,35 Prozent auf 1.038,09 USD), Microsoft (+ 3,20 Prozent auf 512,74 USD), Salesforce (+ 2,77 Prozent auf 264,04 USD), Walmart (+ 2,62 Prozent auf 108,87 USD) und Travelers (+ 2,29 Prozent auf 374,55 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Home Depot (-1,09 Prozent auf 273,25 EUR), 3M (-1,05 Prozent auf 166,98 USD), Boeing (-0,88 Prozent auf 207,04 USD), McDonalds (-0,77 Prozent auf 258,93 USD) und Merck (-0,69 Prozent auf 150,59 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 10.649.700 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,515 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,27 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net