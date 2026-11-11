Börse New York in Grün: So steht der S&P 500 nachmittags

Kursentwicklung

11.11.26 20:02 Uhr

Derzeit zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Der S&P 500 legt im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 1,61 Prozent auf 7.642,01 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 62,535 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,890 Prozent auf 7.587,86 Punkte an der Kurstafel, nach 7.520,93 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.647,20 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 7.571,88 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 2,96 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, stand der S&P 500 bei 7.811,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, stand der S&P 500 bei 7.728,20 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 11.11.2025, den Wert von 6.846,61 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 11,42 Prozent zu Buche. Bei 7.844,52 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten markiert.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Sandisk (+ 17,07 Prozent auf 1.006,83 USD), Bloom Energy (+ 16,47 Prozent auf 215,95 USD), Dell Technologies (+ 14,88 Prozent auf 384,15 USD), Lumentum (+ 14,40 Prozent auf 669,88 USD) und Micron Technology (+ 14,07 Prozent auf 827,11 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Clorox (-3,39 Prozent auf 102,99 USD), Brown-Forman B (-3,33 Prozent auf 29,80 USD), ConAgra Foods (-3,03 Prozent auf 14,73 USD), NVR (-2,86 Prozent auf 5.864,02 USD) und Kimberly-Clark (-2,73 Prozent auf 107,74 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 35.880.783 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 4,569 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net