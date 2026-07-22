Börse New York in Rot: Das macht der NASDAQ 100 mittags

NASDAQ-Handel im Blick

23.07.26 17:59 Uhr

Der NASDAQ 100 bewegt sich am Donnerstag im Minus.

Am Donnerstag verbucht der NASDAQ 100 um 17:56 Uhr via NASDAQ ein Minus in Höhe von 2,02 Prozent auf 28.412,34 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1,56 Prozent auf 28.545,98 Punkte an der Kurstafel, nach 28.998,10 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 28.726,62 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 28.274,52 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 1,59 Prozent. Vor einem Monat, am 23.06.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 29.347,27 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 23.04.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 26.782,62 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.07.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 23.162,41 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12,72 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 30.762,20 Punkte. Bei 22.841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Roper Technolgies (+ 6,28 Prozent auf 357,86 USD), CSX (+ 5,61 Prozent auf 52,73 USD), Micron Technology (+ 3,18 Prozent auf 990,00 USD), Sandisk (+ 2,42 Prozent auf 1.638,00 USD) und Diamondback Energy (+ 2,24 Prozent auf 207,56 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Tesla (-14,22 Prozent auf 320,81 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-7,24 Prozent auf 92,77 USD), Alphabet C (ex Google) (-6,99 Prozent auf 318,02 USD), Alphabet A (ex Google) (-6,98 Prozent auf 318,20 USD) und T-Mobile US (-6,66 Prozent auf 178,23 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 12.608.005 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 4,390 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,77 erwartet. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,19 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net