Börse New York in Rot: Dow Jones beginnt Mittwochshandel im Minus

Dow Jones aktuell

29.07.26 15:59 Uhr

Der Dow Jones gibt am Mittwochmorgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 15:56 Uhr um 1,12 Prozent schwächer bei 52.157,81 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 23,846 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,482 Prozent schwächer bei 52.492,88 Punkten in den Mittwochshandel, nach 52.747,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 52.149,03 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 52.674,21 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche sank der Dow Jones bereits um 0,030 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.06.2026, stand der Dow Jones bei 52.182,74 Punkten. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 29.04.2026, bei 48.861,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 44.632,99 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,80 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 53.289,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern registriert.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Chevron (+ 2,43 Prozent auf 192,14 USD), Coca-Cola (+ 2,06 Prozent auf 90,09 USD), Salesforce (+ 1,10 Prozent auf 183,49 USD), Visa (+ 0,73 Prozent auf 369,25 USD) und Amgen (+ 0,66 Prozent auf 395,70 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Sherwin-Williams (-3,34 Prozent auf 342,44 USD), Caterpillar (-2,94 Prozent auf 816,15 USD), Procter Gamble (-2,92 Prozent auf 144,54 USD), Goldman Sachs (-2,17 Prozent auf 1.010,90 USD) und Boeing (-2,09 Prozent auf 216,94 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 2.416.765 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,343 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 11,67 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net