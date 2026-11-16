Börse New York in Rot: Dow Jones fällt am Montagmittag

Dow Jones im Blick

Der Dow Jones zeigt sich am Mittag mit negativem Vorzeichen.

Um 17:57 Uhr verliert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,75 Prozent auf 51.952,79 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25,324 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,273 Prozent fester bei 52.490,68 Punkten, nach 52.347,55 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 52.324,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 51.901,14 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 52.002,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Wert von 53.732,41 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 47.147,48 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,38 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54.744,33 Punkte. Bei 45.057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Procter Gamble (+ 2,57 Prozent auf 172,34 USD), Visa (+ 2,28 Prozent auf 429,89 USD), Coca-Cola (+ 2,11 Prozent auf 99,50 USD), UnitedHealth (+ 1,35 Prozent auf 410,61 USD) und Nike (+ 0,74 Prozent auf 38,04 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Caterpillar (-4,14 Prozent auf 580,23 USD), Boeing (-2,80 Prozent auf 166,74 USD), Alphabet C (ex Google) (-2,41 Prozent auf 285,46 USD), Amazon (-2,16 Prozent auf 260,90 USD) und NVIDIA (-2,08 Prozent auf 159,47 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 29.859.832 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im Dow Jones mit 4,698 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Die Travelers-Aktie verzeichnet mit 11,00 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 4,26 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion Finanzen.net