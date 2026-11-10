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Kursverlauf

Börse New York in Rot: Dow Jones letztendlich leichter

Börse New York in Rot: Dow Jones letztendlich leichter

Der Dow Jones zeigte sich zum Handelsschluss leichter.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
242.50 EUR 3.45 EUR 1.44 %
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Apple Inc.
312.85 EUR -0.10 EUR -0.03 %
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Boeing Co.
154.76 EUR -0.64 EUR -0.41 %
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Caterpillar Inc.
519.60 EUR -14.20 EUR -2.66 %
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Coca-Cola Co.
86.80 EUR 1.44 EUR 1.69 %
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Microsoft Corp.
478.55 EUR -8.50 EUR -1.75 %
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Nike Inc.
34.50 EUR -1.36 EUR -3.79 %
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NVIDIA Corp.
151.46 EUR -7.90 EUR -4.96 %
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Sherwin-Williams Co.
318.80 EUR 11.30 EUR 3.67 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
349.50 EUR -2.00 EUR -0.57 %
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UnitedHealth Inc.
357.40 EUR 2.20 EUR 0.62 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,231.89 USD -157.86 USD -0.3 %
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Schlussendlich sank der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,30 Prozent auf 52.231,89 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 24,911 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,43 Prozent tiefer bei 51.643,01 Punkten in den Dienstagshandel, nach 52.389,75 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 52.316,89 Punkte, das Tagestief hingegen 51.977,08 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, stand der Dow Jones bei 51.654,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 53.975,98 Punkten auf. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 10.11.2025, bei 47.368,63 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 7,96 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell UnitedHealth (+ 1,89 Prozent auf 405,12 USD), Amazon (+ 1,48 Prozent auf 270,87 USD), Travelers (+ 1,41 Prozent auf 400,78 USD), Coca-Cola (+ 0,92 Prozent auf 96,91 USD) und Boeing (+ 0,58 Prozent auf 173,38 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-5,47 Prozent auf 168,89 USD), Nike (-3,03 Prozent auf 38,67 USD), Caterpillar (-2,39 Prozent auf 584,57 USD), Microsoft (-2,20 Prozent auf 533,16 USD) und Sherwin-Williams (-0,72 Prozent auf 355,34 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 92.038.361 Aktien gehandelt. Mit 4,426 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

2026 hat die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Im Index verzeichnet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
09.11.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research

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