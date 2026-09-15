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Dow Jones-Entwicklung

Börse New York in Rot: Dow Jones verbucht Abschläge

Börse New York in Rot: Dow Jones verbucht Abschläge

Der Dow Jones zeigt sich am Dienstag mit negativen Notierungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
138.70 EUR -1.05 EUR -0.75 %
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Alphabet C (ex Google)
295.60 EUR -0.90 EUR -0.30 %
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216.30 EUR -3.10 EUR -1.41 %
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187.44 EUR 1.72 EUR 0.93 %
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Cisco Inc.
95.62 EUR -0.44 EUR -0.46 %
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Goldman Sachs
834.00 EUR -44.20 EUR -5.03 %
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Nike Inc.
31.52 EUR -0.79 EUR -2.46 %
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NVIDIA Corp.
183.50 EUR 0.72 EUR 0.39 %
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Procter & Gamble Co.
127.22 EUR 0.82 EUR 0.65 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
325.00 EUR -2.00 EUR -0.61 %
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UnitedHealth Inc.
331.00 EUR -0.60 EUR -0.18 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
51,995.70 USD -425.50 USD -0.81 %
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Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0,89 Prozent tiefer bei 51.954,50 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 24,941 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,629 Prozent auf 52.750,88 Punkte an der Kurstafel, nach 52.421,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51.875,65 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52.336,61 Zählern.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Wert von 53.732,41 Punkten auf. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, bei 51.671,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 45.883,45 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,38 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Chevron (+ 1,92 Prozent auf 216,25 USD), 3M (+ 1,64 Prozent auf 164,68 USD), NVIDIA (+ 0,68 Prozent auf 212,39 USD), Procter Gamble (+ 0,66 Prozent auf 147,09 USD) und Cisco (+ 0,65 Prozent auf 110,78 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Goldman Sachs (-2,89 Prozent auf 959,91 USD), Amazon (-1,75 Prozent auf 249,10 USD), Nike (-1,65 Prozent auf 36,44 USD), Alphabet C (ex Google) (-1,62 Prozent auf 340,10 USD) und UnitedHealth (-1,57 Prozent auf 377,52 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 6.429.555 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4,563 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Die Travelers-Aktie hat mit 11,08 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. In puncto Dividendenrendite ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,41 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.

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