Börse New York in Rot: NASDAQ 100 fällt am Nachmittag

Index-Performance im Blick

So bewegt sich der NASDAQ 100 am Dienstag.

Um 20:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2,10 Prozent schwächer bei 28.796,95 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,792 Prozent auf 29.647,34 Punkte an der Kurstafel, nach 29.414,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 28.196,90 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29.805,30 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 29.234,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 24.967,25 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 09.06.2025, einen Stand von 21.797,87 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14,25 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30.762,20 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Dollar Tree (+ 3,29 Prozent auf 111,23 USD), Starbucks (+ 3,07 Prozent auf 97,73 USD), Cintas (+ 2,95 Prozent auf 178,76 USD), Align Technology (+ 2,88 Prozent auf 177,01 USD) und DexCom (+ 2,51 Prozent auf 78,55 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Marvell Technology (-11,07 Prozent auf 256,86 USD), Enphase Energy (-9,81 Prozent auf 51,30 USD), Arm (-8,80 Prozent auf 315,90 USD), QUALCOMM (-7,99 Prozent auf 200,38 USD) und AppLovin (-7,83 Prozent auf 519,53 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 21.306.270 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,300 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,54 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,87 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net