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Index-Performance im Fokus

Börse New York in Rot: NASDAQ 100 im Minus

Börse New York in Rot: NASDAQ 100 im Minus

Der NASDAQ 100 kommt am Freitag nicht vom Fleck.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Applied Materials Inc.
378.00 EUR 7.00 EUR 1.89 %
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CrowdStrike
207.90 EUR 4.25 EUR 2.09 %
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247.00 EUR 10.75 EUR 4.55 %
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879.00 EUR 26.00 EUR 3.05 %
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191.32 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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315.55 EUR -11.80 EUR -3.60 %
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QUALCOMM Inc.
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Rocket Lab Corporation Registered Shs
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Sandisk Corp
1,510.00 EUR 110.00 EUR 7.86 %
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Seagate Technology
750.00 EUR 54.00 EUR 7.76 %
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Strategy (ex MicroStrategy)
132.14 EUR 17.16 EUR 14.92 %
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Indizes
NASDAQ 100
29,541.33 USD 94.35 USD 0.32 %
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Um 17:57 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,06 Prozent schwächer bei 29.430,24 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,281 Prozent auf 29.529,64 Punkte an der Kurstafel, nach 29.446,98 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29.560,30 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 29.407,28 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1,87 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 18.08.2026, den Stand von 29.490,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 30.406,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 24.454,89 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 16,76 Prozent aufwärts. Bei 30.762,20 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 22.841,42 Punkte.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 11,95 Prozent auf 148,05 USD), Sandisk (+ 6,69 Prozent auf 1.722,32 USD), Lam Research (+ 5,22 Prozent auf 283,38 USD), Applied Materials (+ 4,38 Prozent auf 435,70 USD) und Seagate Technology (+ 4,18 Prozent auf 836,74 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Rocket Lab (-5,51 Prozent auf 64,08 USD), QUALCOMM (-4,91 Prozent auf 179,45 USD), Netflix (-4,71 Prozent auf 71,76 USD), Palo Alto Networks (-3,92 Prozent auf 360,37 USD) und Thomson Reuters (-3,09 Prozent auf 96,41 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 17.664.756 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,488 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 hat die Micron Technology-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 6,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6,48 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.

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