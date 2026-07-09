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Börse New York in Rot: NASDAQ 100 liegt zum Handelsende im Minus

Börse New York in Rot: NASDAQ 100 liegt zum Handelsende im Minus

Der NASDAQ 100 zeigte sich letztendlich mit negativen Notierungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Astera Labs Inc Registered Shs
269.00 EUR -16.00 EUR -5.61 %
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Broadcom
348.50 EUR 8.30 EUR 2.44 %
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Comcast Corp. (Class A)
20.60 EUR -0.34 EUR -1.60 %
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Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
240.00 EUR 18.45 EUR 8.33 %
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CoreWeave
72.53 EUR 4.53 EUR 6.66 %
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CrowdStrike
164.26 EUR -3.82 EUR -2.27 %
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DexCom Inc.
62.80 EUR -2.80 EUR -4.27 %
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DoorDash
155.16 EUR -9.60 EUR -5.83 %
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Kraft Heinz Company
22.80 EUR -0.09 EUR -0.42 %
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NVIDIA Corp.
186.24 EUR 4.88 EUR 2.69 %
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Paccar Inc.
115.06 EUR 4.58 EUR 4.15 %
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Palantir
109.04 EUR -7.80 EUR -6.68 %
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SpaceX
101.20 EUR -6.94 EUR -6.42 %
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Workday Inc
122.82 EUR 2.54 EUR 2.11 %
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Indizes
NASDAQ 100
28,998.10 USD -157.08 USD -0.54 %
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Letztendlich bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,54 Prozent leichter bei 28.998,10 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,704 Prozent auf 28.949,81 Punkte an der Kurstafel, nach 29.155,18 Punkten am Vortag.

Bei 28.934,52 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 29.176,91 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,440 Prozent. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 22.06.2026, bei 30.347,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.04.2026, wies der NASDAQ 100 26.937,27 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 23.063,58 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 15,04 Prozent zu. Bei 30.762,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Constellation Energy (+ 4,84 Prozent auf 274,90 USD), Paccar (+ 3,85 Prozent auf 131,11 USD), CoreWeave (+ 3,85 Prozent auf 82,64 USD), Astera Labs (+ 3,47 Prozent auf 330,90 USD) und Broadcom (+ 2,67 Prozent auf 396,81 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil SpaceX (-6,70 Prozent auf 115,26 USD), Workday (-6,20 Prozent auf 132,42 USD), Palantir (-6,10 Prozent auf 124,57 USD), DoorDash (-5,48 Prozent auf 177,73 USD) und DexCom (-4,44 Prozent auf 71,43 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 32.930.067 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,311 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,85 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,23 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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17.07.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
14.07.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
09.07.26 SpaceX Buy UBS AG
07.07.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG