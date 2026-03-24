Börse New York in Rot: NASDAQ 100 schließt mit Verlusten

NASDAQ 100-Performance

Der NASDAQ 100 fiel am ersten Tag der Woche.

Am Montag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 0,78 Prozent leichter bei 22.953,38 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,756 Prozent auf 23.307,75 Punkte an der Kurstafel, nach 23.132,77 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 22.841,42 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23.356,75 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der NASDAQ 100 24.960,04 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 30.12.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25.462,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 19.281,40 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 8,94 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.165,08 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Palo Alto Networks (+ 4,99 Prozent auf 154,35 USD), Workday (+ 3,70 Prozent auf 128,77 USD), Zscaler (+ 3,08 Prozent auf 137,26 USD), Intuit (+ 3,02 Prozent auf 429,03 USD) und CrowdStrike (+ 2,84 Prozent auf 380,06 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Micron Technology (-9,92 Prozent auf 321,80 USD), Marvell Technology (-7,45 Prozent auf 87,81 USD), Enphase Energy (-5,81 Prozent auf 35,64 USD), Lam Research (-5,43 Prozent auf 199,93 USD) und Arm (-4,97 Prozent auf 136,96 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 48.262.522 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,535 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Im NASDAQ 100 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,28 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net