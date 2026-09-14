Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich leichter

NASDAQ 100-Performance im Blick

14.09.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ 100 verlor am Abend an Wert.

Zum Handelsende bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,82 Prozent schwächer bei 29.127,16 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1,63 Prozent auf 28.890,93 Punkte an der Kurstafel, nach 29.368,44 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 29.285,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 28.867,67 Punkten lag.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 14.08.2026, den Wert von 30.046,14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, mit 29.635,95 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, bei 24.092,19 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 15,56 Prozent. Bei 30.762,20 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 22.841,42 Zählern.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell CrowdStrike (+ 13,85 Prozent auf 235,38 USD), Palo Alto Networks (+ 13,09 Prozent auf 373,94 USD), Fortinet (+ 9,04 Prozent auf 170,18 USD), Thomson Reuters (+ 8,70 Prozent auf 105,82 USD) und Autodesk (+ 7,78 Prozent auf 228,93 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Teradyne (-13,30 Prozent auf 329,20 USD), Astera Labs (-11,74 Prozent auf 257,04 USD), Lumentum (-9,92 Prozent auf 835,03 USD), Arm (-9,74 Prozent auf 239,01 USD) und Lam Research (-8,29 Prozent auf 273,49 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 33.995.551 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,553 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Die Micron Technology-Aktie verzeichnet mit 6,27 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net