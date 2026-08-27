Börse New York in Rot: NASDAQ Composite am Freitagmittag in der Verlustzone
So bewegt sich der NASDAQ Composite am Freitag.
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Am Freitag notiert der NASDAQ Composite um 17:56 Uhr via NASDAQ 0,14 Prozent schwächer bei 26.504,61 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 26.515,99 Zählern und damit 0,096 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (26.541,35 Punkte).
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26.427,72 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26.700,68 Zählern.
Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite
Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,69 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 24.876,91 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26.917,47 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 28.08.2025, bei 21.705,16 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 14,07 Prozent. Bei 27.190,21 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 20.690,25 Punkten.
NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Nissan Motor (+ 12,24 Prozent auf 2,20 USD), Mind CTI (+ 5,00 Prozent auf 1,05 USD), Amazon (+ 4,14 Prozent auf 266,88 USD), Salesforce (+ 3,61 Prozent auf 261,16 USD) und Monro Muffler Brake (+ 3,43 Prozent auf 12,67 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen AXT (-7,74 Prozent auf 61,74 USD), Photronics (-6,54 Prozent auf 28,28 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5,49 Prozent auf 129,85 USD), FormFactor (-5,01 Prozent auf 104,71 USD) und Amkor Technology (-4,68 Prozent auf 49,32 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 14.015.652 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,356 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf
2026 verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index zeigt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,61 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
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