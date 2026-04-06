Börse New York in Rot: NASDAQ Composite am Mittag leichter
Der NASDAQ Composite gibt am Dienstagmittag nach.
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Am Dienstag verbucht der NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ ein Minus in Höhe von 1,09 Prozent auf 21.756,25 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,315 Prozent auf 21.927,09 Punkte an der Kurstafel, nach 21.996,34 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 21.927,64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21.611,00 Punkten erreichte.
NASDAQ Composite seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 22.387,68 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 07.01.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 23.584,27 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 07.04.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 15.603,26 Punkte taxiert.
Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 6,37 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 23.988,26 Punkte. Bei 20.690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Astro-Med (+ 11,70 Prozent auf 10,50 USD), Lifetime Brands (+ 6,53 Prozent auf 6,69 USD), Compugen (+ 5,28 Prozent auf 2,30 USD), Powell Industries (+ 4,12 Prozent auf 194,42 USD) und Methanex (+ 3,72 Prozent auf 63,86 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Geospace Technologies (-15,80 Prozent auf 10,50 USD), SIGA Technologies (-13,65 Prozent auf 4,49 USD), Sangamo Therapeutics (-9,12 Prozent auf 0,25 USD), inTest (-8,96 Prozent auf 13,92 USD) und Donegal Group B (-8,40 Prozent auf 16,68 USD).
Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 10.721.373 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,735 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte
Im NASDAQ Composite weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. SIGA Technologies-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,54 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.net
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