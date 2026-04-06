DAX22.922 -1,1%Est505.633 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9300 +3,0%Nas21.820 -0,8%Bitcoin58.859 -1,3%Euro1,1575 +0,3%Öl108,6 -1,0%Gold4.660 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Plug Power A1JA81 BASF BASF11 Allianz 840400 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trumps Ultimatum läuft ab: DAX schließt tiefrot -- Siemens Energy und AWS treiben Partnerschaft voran -- D-Wave, Commerzbank, Ölaktien, Rüstungsaktien, Plug Power, Almonty, BYD, Nike im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie schwächelt dennoch: Neue Wegovy-Pille treibt die Nachfrage an Novo Nordisk-Aktie schwächelt dennoch: Neue Wegovy-Pille treibt die Nachfrage an
Chip-Riese unter Druck: ASML-Aktie bricht nach US-Gesetzentwurf ein Chip-Riese unter Druck: ASML-Aktie bricht nach US-Gesetzentwurf ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
NASDAQ Composite-Entwicklung

Börse New York in Rot: NASDAQ Composite am Mittag leichter

07.04.26 17:59 Uhr
Börse New York in Rot: NASDAQ Composite am Mittag leichter | finanzen.net

Der NASDAQ Composite gibt am Dienstagmittag nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Astro-Med Inc.
7,70 EUR 0,25 EUR 3,36%
Charts|News|Analysen
Compugen Ltd.
2,30 USD 0,12 USD 5,50%
Charts|News|Analysen
Donegal Group Inc. (B)
16,68 USD -1,53 USD -8,40%
Charts|News|Analysen
Geospace Technologies Corp
10,36 USD -2,11 USD -16,92%
Charts|News|Analysen
inTest Corp.
12,20 EUR 0,30 EUR 2,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lifetime Brands IncShs
5,15 EUR 0,45 EUR 9,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Methanex Corp.
52,76 EUR 1,76 EUR 3,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
151,44 EUR -2,06 EUR -1,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Photronics Inc.
34,16 EUR -0,31 EUR -0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Powell Industries Inc.
158,65 EUR -306,95 EUR -65,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sangamo Therapeutics Inc
0,22 EUR 0,01 EUR 3,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SIGA Technologies Inc.
4,49 USD -0,71 USD -13,65%
Charts|News|Analysen
Strategy (ex MicroStrategy)
105,42 EUR 2,02 EUR 1,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
21.811,3 PKT -185,1 PKT -0,84%
Charts|News|Analysen

Am Dienstag verbucht der NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ ein Minus in Höhe von 1,09 Prozent auf 21.756,25 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,315 Prozent auf 21.927,09 Punkte an der Kurstafel, nach 21.996,34 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 21.927,64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21.611,00 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 22.387,68 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 07.01.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 23.584,27 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 07.04.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 15.603,26 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 6,37 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 23.988,26 Punkte. Bei 20.690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Astro-Med (+ 11,70 Prozent auf 10,50 USD), Lifetime Brands (+ 6,53 Prozent auf 6,69 USD), Compugen (+ 5,28 Prozent auf 2,30 USD), Powell Industries (+ 4,12 Prozent auf 194,42 USD) und Methanex (+ 3,72 Prozent auf 63,86 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Geospace Technologies (-15,80 Prozent auf 10,50 USD), SIGA Technologies (-13,65 Prozent auf 4,49 USD), Sangamo Therapeutics (-9,12 Prozent auf 0,25 USD), inTest (-8,96 Prozent auf 13,92 USD) und Donegal Group B (-8,40 Prozent auf 16,68 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 10.721.373 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,735 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Im NASDAQ Composite weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. SIGA Technologies-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,54 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: inTest und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
17.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen