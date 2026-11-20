NASDAQ-Handel im Fokus

Anleger schicken den NASDAQ Composite am fünften Tag der Woche auf Talfahrt.

Am Freitag verbucht der NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 3,27 Prozent auf 23.097,84 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 1,20 Prozent auf 23.592,67 Punkte an der Kurstafel, nach 23.879,20 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 23.080,81 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23.837,76 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 7,06 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26.424,82 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26.067,17 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 22.078,05 Punkte.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,593 Prozent ein. Bei 27.722,75 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Net 1 Ueps Technologies (+ 5,37 Prozent auf 3,14 USD), Infosys (+ 4,72 Prozent auf 12,20 USD), Nissan Motor (+ 4,67 Prozent auf 1,75 USD), Erie Indemnity (+ 3,05 Prozent auf 277,15 USD) und Cintas (+ 2,96 Prozent auf 225,40 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Geospace Technologies (-32,02 Prozent auf 2,25 USD), TTM Technologies (-14,46 Prozent auf 58,17 USD), AXT (-13,66 Prozent auf 30,08 USD), CIENA (-11,09 Prozent auf 233,51 USD) und Ceva (-11,02 Prozent auf 22,78 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 42.055.664 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,661 Bio. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Die Americas Car-Mart-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 1,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Unter den Aktien im Index weist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 22,64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net