Börse New York in Rot: NASDAQ Composite fällt am Donnerstagmittag zurück

NASDAQ Composite aktuell

24.09.26 17:59 Uhr

Der NASDAQ Composite fällt heute.

Am Donnerstag fällt der NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ um 0,68 Prozent auf 26.754,19 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,748 Prozent auf 26.734,51 Punkte an der Kurstafel, nach 26.936,04 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26.706,14 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26.820,64 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0,116 Prozent. Vor einem Monat, am 24.08.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25.980,19 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 24.06.2026, einen Wert von 25.476,64 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 24.09.2025, mit 22.497,86 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 15,14 Prozent. Bei 27.288,79 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten registriert.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit SMC (+ 5,21 Prozent auf 449,73 USD), Cintas (+ 2,58 Prozent auf 196,92 USD), Repligen (+ 2,37) Prozent auf 188,90 USD), NetApp (+ 2,20 Prozent auf 200,65 USD) und Taylor Devices (+ 2,07 Prozent auf 64,18 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Donegal Group B (-15,00 Prozent auf 16,49 USD), ACADIA Pharmaceuticals (-8,73 Prozent auf 23,21 USD), Comtech Telecommunications (-5,21 Prozent auf 1,37 USD), Oracle (-5,00 Prozent auf 137,33 USD) und FormFactor (-4,87 Prozent auf 124,87 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. 8.591.797 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,845 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,93 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net