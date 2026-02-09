Börse New York in Rot: NASDAQ Composite letztendlich mit Abgaben

Marktbericht

Der NASDAQ Composite verlor am Dienstag an Wert.

Am Dienstag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 0,59 Prozent leichter bei 23.102,47 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,140 Prozent auf 23.271,22 Punkte an der Kurstafel, nach 23.238,67 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 23.310,73 Punkte, das Tagestief hingegen 23.089,10 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23.671,35 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 10.11.2025, bei 23.527,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.02.2025, lag der NASDAQ Composite bei 19.714,27 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,573 Prozent abwärts. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23.988,26 Punkten. Bei 22.461,14 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Richardson Electronics (+ 15,24 Prozent auf 13,69 USD), Harvard Bioscience (+ 13,37 Prozent auf 0,60 USD), American Superconductor (+ 10,73 Prozent auf 31,88 USD), SMC (+ 8,08 Prozent auf 465,00 USD) und Ultra Clean (+ 6,99 Prozent auf 54,33 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil AXT (-12,32 Prozent auf 24,35 USD), InterDigital (-6,76 Prozent auf 351,15 USD), Intel (-6,19 Prozent auf 47,13 USD), Monolithic Power Systems (-5,32 Prozent auf 1.142,02 USD) und Patterson-UTI Energy (-4,94 Prozent auf 8,27 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 34.643.826 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,784 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die Gladstone Commercial-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,43 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net