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Börse New York in Rot: NASDAQ Composite letztendlich mit Abgaben

21.04.26 22:33 Uhr
Börse New York in Rot: NASDAQ Composite letztendlich mit Abgaben | finanzen.net

Der NASDAQ Composite verlor am Dienstag an Wert.

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NASDAQ Composite Index
24.260,0 PKT -144,4 PKT -0,59%
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Am Dienstag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 0,59 Prozent leichter bei 24.259,96 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,250 Prozent auf 24.465,34 Punkte an der Kurstafel, nach 24.404,39 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 24.537,58 Punkte, das Tagestief hingegen 24.199,00 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 21.647,61 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 21.01.2026, bei 23.224,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.04.2025, lag der NASDAQ Composite bei 15.870,90 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,41 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24.537,58 Punkten. Bei 20.690,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Power Integrations (+ 8,96 Prozent auf 67,37 USD), Patterson-UTI Energy (+ 8,09 Prozent auf 10,56 USD), Northern Trust (+ 8,02 Prozent auf 171,74 USD), Exelixis (+ 5,23 Prozent auf 45,89 USD) und Steel Dynamics (+ 5,19 Prozent auf 220,21 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil 1-800-FLOWERSCOM (-10,31 Prozent auf 4,00 USD), Pegasystems (-10,30 Prozent auf 39,29 USD), Elron Electronic Industries (-8,57 Prozent auf 1,60 USD), Americas Car-Mart (-7,16 Prozent auf 12,96 USD) und Microvision (-6,93 Prozent auf 0,65 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 27.288.268 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,162 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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