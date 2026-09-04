Börse New York in Rot: NASDAQ Composite liegt im Minus

NASDAQ Composite-Marktbericht

08.09.26 17:59 Uhr

In New York stehen die Signale aktuell auf Stabilisierung.

Am Dienstag tendiert der NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ 0,10 Prozent schwächer bei 26.480,44 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,081 Prozent höher bei 26.528,57 Punkten, nach 26.506,99 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 26.341,17 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26.542,14 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 26.690,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 25.929,66 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 21.798,70 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 13,96 Prozent zu Buche. Bei 27.190,21 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Roivant Sciences (+ 18,15 Prozent auf 41,27 USD), AXT (+ 9,99 Prozent auf 67,80 USD), Intel (+ 9,11 Prozent auf 104,53 USD), FormFactor (+ 7,22 Prozent auf 111,40 USD) und PDF Solutions (+ 7,01 Prozent auf 48,85 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Amgen (-9,59 Prozent auf 395,30 USD), Baiducom (-8,11 Prozent auf 91,40 USD), Methode Electronics (-7,33 Prozent auf 14,54 USD), Donegal Group B (-6,63 Prozent auf 23,11 USD) und Expedia (-6,46 Prozent auf 278,80 USD) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 12.211.381 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,776 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

2026 weist die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net