Börse New York in Rot: NASDAQ Composite liegt zum Handelsende im Minus

NASDAQ-Handel im Fokus

Der NASDAQ Composite beendete den Handelstag mit Verlusten.

Zum Handelsschluss bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,84 Prozent schwächer bei 21.761,89 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,634 Prozent auf 21.807,60 Punkte an der Kurstafel, nach 21.946,76 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 21.712,04 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 21.916,16 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 24.02.2026, den Wert von 22.863,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.12.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 23.613,31 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 24.03.2025, einen Stand von 18.188,59 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,34 Prozent. Bei 23.988,26 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 21.522,75 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell NETGEAR (+ 10,88 Prozent auf 24,46 USD), Methanex (+ 9,04 Prozent auf 58,73 USD), Amkor Technology (+ 8,98 Prozent auf 50,26 USD), Dorel Industries (+ 8,93 Prozent auf 1,25 USD) und Veeco Instruments (+ 8,83 Prozent auf 34,39 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Americas Car-Mart (-7,80 Prozent auf 12,17 USD), Donegal Group B (-6,77 Prozent auf 16,95 USD), Salesforce (-6,23 Prozent auf 183,02 USD), Blackbaud (-6,18 Prozent auf 40,83 USD) und Nice Systems (-6,01 Prozent auf 109,98 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 34.509.354 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,677 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net