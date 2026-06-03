Börse New York in Rot: NASDAQ Composite notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus
Der NASDAQ Composite gab am dritten Tag der Woche nach.
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Schlussendlich bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,89 Prozent schwächer bei 26.853,98 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,004 Prozent schwächer bei 27.092,84 Punkten, nach 27.093,90 Punkten am Vortag.
Bei 26.769,16 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 27.130,88 Punkten den höchsten Stand markierte.
NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,366 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, einen Wert von 25.114,44 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.03.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22.516,69 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 03.06.2025, bei 19.398,96 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 15,57 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27.190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten verzeichnet.
Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Neurocrine Biosciences (+ 6,63 Prozent auf 165,11 USD), Exelixis (+ 6,30 Prozent auf 51,60 USD), Methode Electronics (+ 5,60 Prozent auf 13,20 USD), TTM Technologies (+ 5,56 Prozent auf 189,60 USD) und Volvo (B) (+ 5,03 Prozent auf 34,87 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen PetMed Express (-16,43 Prozent auf 1,78 USD), Americas Car-Mart (-11,63 Prozent auf 7,37 USD), American Superconductor (-8,79 Prozent auf 46,67 USD), Mind CTI (-8,11 Prozent auf 0,92 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (-7,77 Prozent auf 4,33 USD).
Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 39.652.703 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,673 Bio. Euro.
NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen
Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,89 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.net
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