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Kursverlauf

Börse New York in Rot: NASDAQ Composite präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer

Börse New York in Rot: NASDAQ Composite präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer

Am Dienstagmittag legen Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
America's Car-Mart Inc.
1.06 USD 0.03 USD 2.91 %
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Aktie kaufen
AXT Inc.
63.20 EUR -0.30 EUR -0.47 %
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Century Aluminum Co.
31.90 EUR -0.72 EUR -2.21 %
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Consumer Portfolio Services Inc.
7.90 EUR -0.40 EUR -4.82 %
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Intel Corp.
102.60 EUR 0.18 EUR 0.18 %
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Lifetime Brands IncShs
7.80 EUR -0.10 EUR -1.27 %
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Modine Manufacturing Co.
161.95 EUR 4.75 EUR 3.02 %
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NVIDIA Corp.
202.75 EUR 1.40 EUR 0.70 %
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Oracle Corp.
121.62 EUR 4.52 EUR 3.86 %
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Richardson Electronics Ltd.
14.76 EUR -0.14 EUR -0.94 %
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Roivant Sciences
31.83 EUR 1.34 EUR 4.39 %
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SIGA Technologies Inc.
3.39 USD -0.07 USD -2.02 %
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Aktie kaufen
SMC Corp.
389.20 EUR -0.20 EUR -0.05 %
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Steel Dynamics Inc.
201.30 EUR -2.20 EUR -1.08 %
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Ultralife Batteries Inc.
5.25 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26,750.36 USD -70.02 USD -0.26 %
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Am Dienstag notiert der NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ 0,13 Prozent leichter bei 26.785,01 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,330 Prozent auf 26.908,76 Punkte an der Kurstafel, nach 26.820,38 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 26.919,72 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26.757,00 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, einen Stand von 26.402,42 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 25.820,14 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, bei 22.591,15 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 15,28 Prozent. Bei 27.288,79 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. 20.690,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 7,91 Prozent auf 79,50 USD), Ultralife Batteries (+ 5,79 Prozent auf 6,40 USD), Oracle (+ 5,25 Prozent auf 139,56 USD), Modine Manufacturing (+ 4,71 Prozent auf 183,29 USD) und Americas Car-Mart (+ 3,88 Prozent auf 1,07 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Lifetime Brands (-5,53 Prozent auf 8,71 USD), SMC (-3,98 Prozent auf 435,75 USD), Steel Dynamics (-3,59 Prozent auf 222,13 USD), Century Aluminum (-3,32 Prozent auf 36,16 USD) und Roivant Sciences (-3,07 Prozent auf 35,85 USD) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7.703.077 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,773 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 17,34 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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