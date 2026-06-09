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Börse New York in Rot: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich leichter

10.06.26 22:32 Uhr
Börse New York in Rot: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich leichter | finanzen.net

Der NASDAQ Composite sank zum Handelsende.

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NASDAQ Composite Index
25.169,5 PKT -509,3 PKT -1,98%
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Am Mittwoch bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 1,98 Prozent tiefer bei 25.169,50 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,649 Prozent auf 25.512,07 Punkte an der Kurstafel, nach 25.678,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 25.726,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.145,30 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 3,44 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, einen Wert von 26.247,08 Punkten auf. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, bei 22.697,10 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 10.06.2025, den Stand von 19.714,99 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,32 Prozent aufwärts. Bei 27.190,21 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. 20.690,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 8,84 Prozent auf 85,29 USD), IMAX (+ 5,16 Prozent auf 42,18 USD), Consumer Portfolio Services (+ 4,44 Prozent auf 9,65 USD), Dorel Industries (+ 4,26 Prozent auf 1,15 USD) und WD-40 (+ 4,05 Prozent auf 222,48 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Americas Car-Mart (-55,03 Prozent auf 2,37 USD), EZCORP (-9,45 Prozent auf 29,04 USD), American Superconductor (-9,25 Prozent auf 36,78 USD), Cogent Communications (-8,54 Prozent auf 14,46 USD) und Ballard Power (-7,59 Prozent auf 4,38 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 40.367.141 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,370 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,67 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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