DAX schwächer -- Wall Street tiefer -- Trump will Zollsatz weiter erhöhen -- Novo Nordisk-Studie enttäuscht -- DroneShield, Siemens Energy, Bayer, Diginex, Rüstungsaktien, NVIDIA, SAP, VW im Fokus
Top News
Zollmauer um die USA: Trump will weltweiten Zollsatz weiter erhöhen - EU stoppt Zolldeal-Umsetzung
Börse am Montag: DAX zum Wochenstart tiefer - Zoll-Unsicherheit kehrt zurück
NASDAQ Composite-Entwicklung

Börse New York in Rot: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start schwächer

23.02.26 16:00 Uhr
Börse New York in Rot: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start schwächer | finanzen.net

Der NASDAQ Composite fällt am ersten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 15:57 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,38 Prozent tiefer bei 22.798,50 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,197 Prozent auf 22.840,97 Punkte an der Kurstafel, nach 22.886,07 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22.740,70 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 22.893,22 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 23.01.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 23.501,24 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, lag der NASDAQ Composite bei 22.273,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, wies der NASDAQ Composite 19.524,01 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 1,88 Prozent. Bei 23.988,26 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.256,76 Zählern registriert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Harvard Bioscience (+ 2,78 Prozent auf 0,60 USD), ACADIA Pharmaceuticals (+ 2,73 Prozent auf 24,65 USD), Ultra Clean (+ 2,45 Prozent auf 60,60 USD), Biomarin Pharmaceutical (+ 2,12 Prozent auf 65,44 USD) und Royal Gold (+ 2,06 Prozent auf 291,43 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Nissan Motor (-16,58 Prozent auf 2,39 USD), Trend Micro (-9,37 Prozent auf 36,19 USD), inTest (-8,61 Prozent auf 9,02 USD), Harmonic (-7,25 Prozent auf 10,11 USD) und Expedia (-6,05 Prozent auf 191,16 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 6.783.112 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,923 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Mit 9,56 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

