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Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zeigt sich am Montagnachmittag leichter

18.05.26 20:02 Uhr
Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zeigt sich am Montagnachmittag leichter | finanzen.net

Der NASDAQ Composite verbucht aktuell Verluste.

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NVIDIA Corp.
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SIGA Technologies Inc.
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TransAct Technologies Inc.
3,82 USD 0,24 USD 6,70%
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NASDAQ Composite Index
25.904,0 PKT -321,1 PKT -1,22%
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Um 20:00 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,66 Prozent auf 26.052,13 Punkte zurück. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,245 Prozent fester bei 26.289,49 Punkten in den Handel, nach 26.225,14 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 25.905,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 26.310,84 Zähler.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, den Wert von 24.468,48 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 18.02.2026, den Stand von 22.753,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, einen Stand von 19.211,10 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,12 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.707,14 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Lifetime Brands (+ 10,10 Prozent auf 8,07 USD), TransAct Technologies (+ 7,26 Prozent auf 3,84 USD), BlackBerry (+ 6,06) Prozent auf 6,57 USD), Myriad Genetics (+ 5,73 Prozent auf 3,79 USD) und Cogent Communications (+ 5,43 Prozent auf 17,38 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen AXT (-12,57 Prozent auf 108,22 USD), American Superconductor (-11,06 Prozent auf 48,97 USD), Powell Industries (-10,48 Prozent auf 261,99 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-9,56 Prozent auf 631,47 USD) und Power Integrations (-9,12 Prozent auf 66,56 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 22.299.923 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,705 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,39 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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